В Урае в колледже родители студентов жалуются на мышей в столовой

В Урайском политехе родители студентов планируют обратиться в прокуратуру из-за антисанитарии. По данным Муксун.ФМ, в столовой колледжа неоднократно были замечены мыши.

"Неоднократно замечены мыши в столовой колледжа, что создает угрозу здоровью учащихся и персонала учреждения. Согласно Федеральному закону № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" организации обязаны соблюдать санитарные правила и гигиенические нормативы", - говорится в сообщении.

Департамент образования ХМАО разбирается в ситуации с грызунами в столовой политехнического колледжа в Югре. В ведомстве подтвердили, что проблема действительно существовала, но помещения регулярно обрабатывают в соответствии с заключенными договорами.