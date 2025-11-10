МВД создаст чаты в Mах для школьных учителей

МВД планирует создать чаты в мессенджере Mах, через которые до школьных учителей будут оперативно доносить необходимую информацию, чтобы те доносили ее до учеников. Об этом сообщил замначальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти регионов Станислав Колесник в Госдуме по теме противодействию деструктивному контенту.

Сейчас МВД разрабатывает единый порядок профилактической работы с учащимися. Она будет включать единые стандарты внутришкольного учета трудных подростков. МВД активно взаимодействует с с Минпросвещения и разрабатывает единые подходы обмена информацией с образовательными организациями.

Насколько можно понять, эти чаты станут обязательными для учителей, хотя у них нет обязанности регистрироваться в Мах. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что власти не планируют заставлять учителей переходить в мессенджер Max.