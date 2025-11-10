В России операторов связи могут обязать по требованию ФСБ блокировать оказание услуг

В России могут узаконить обязанность операторов связи прекращать оказание услуг при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности (ФСБ), если это необходимо для защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности.

Соответствующие поправки, разработанные Минцифры, планируется внести в статьи 44 и 46 федерального закона "О связи". Согласно проекту поправок, оператор связи обязан приостановить оказание услуг по запросу ФСБ в случаях, определенных нормативными актами президента и правительства РФ. Конкретные "установленные случаи" определяются и детализируются в соответствующих нормативных правовых актах президента РФ и правительства РФ.

В самом законопроекте они описываются общими фразами как "защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства", рассказали "Ведомостям" источник в Белом доме и близкий к комиссии.