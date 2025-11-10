СМИ: В частных клиниках Смоленской области запретят аборты

В частных клиниках Смоленской области собираются запретить аборты, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Прервать беременность можно будет только по показаниям и только в государственных медучреждениях, передает ТАСС.

Смоленская область в 2023 и 2024 гг. занимала 49-е (из 89) место в России по социально-экономическому положению (рейтинг РИА Новости на основе данных федеральных органов власти).

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в июле 2025 года в регионе беременные женщины не сделали ни одного аборта. По его словам, снижение наблюдается с марта. "Частные клиники отказались от выполнения процедур по искусственному прерыванию беременности. Операции проводятся по медицинским показаниям и в случае последствий преступных действий в отношении женщин в Перинатальном центре области", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в начале февраля губернатор Вологодской области сообщал, что в регионе обсуждают полный запрет абортов, даже в частных клиниках. В июне Филимонов заявлял, что все частные медорганизации Вологодской области отказались от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.