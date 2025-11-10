Омский район поблагодарил сотрудников полиции за службу

В зале заседаний Администрации Омского района состоялось торжественное мероприятие и концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.

Мероприятие было открыто приветствием и награждением почетными грамотами особо отличившихся полицейских, которое провел начальник ОМВД России по Омскому району, полковник полиции Виталий Василюк.

Глава Омского муниципального района Геннадий Долматов также поздравил всех участников торжественного мероприятия и сотрудников отдела полиции, вручил почетную грамоту и благодарственное письмо сотрудникам полиции за их активную общественную деятельность и в связи с их профессиональным праздником. Глава муниципалитета отдельно приветствовал ветеранов органов внутренних дел, поддержку и опыт которых сложно переоценить, особенно в становлении молодого поколения правоохранителей.

Участников мероприятия поздравила и председатель совета ветеранов ОМВД России по Омскому району Эрна Куршева.

После церемонии награждения и поздравлений праздник продолжился выступлением солистки Сибирского Дома культуры Светланы Свечкарь, а также вокальной группы «Новая провинция» Новотроицкого СДК под руководством А. Долганова, артисты исполнили известные популярные композиции. Одна из них – «Офицеры» из репертуара Олега Газманова.