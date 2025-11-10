Карл III помирил Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о роли, которую сыграл король Англии Карл III в восстановлении его отношений с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, Карл сыграл решающую закулисную роль в том, чтобы побудить президента США с большим энтузиазмом поддерживать Украину после бурной встречи в Овальном кабинете перед камерой в феврале, когда Трамп публично запугал Зеленского и выгнал его из Белого дома. Во время государственного визита в Великобританию в сентябре Трамп провёл встречу с королем один на один.

"Я не знаю всех деталей, но я понимаю, что его Величество направил несколько важных сигналов президенту Трампу", - сказал The Guardian Зеленский.

Скандал разразился в конце февраля 2025 г. Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что тот не готов к мирному урегулированию. В Вашингтоне между президентами состоялся разговор на повышенных тонах, Зеленский часто перебивал Трампа и требовал поддержки, в итоге Трамп буквально отчитал Зеленского и попросил уехать.

Украинский президент досрочно покинул Белый дом, совместная пресс-конференция была отменена. Во время встречи Трамп заявил Зеленскому, что он не имеет права ничего диктовать Вашингтону по поводу завершения конфликта, и находится не в очень выгодной позиции.