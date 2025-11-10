Ребенок провалился в шахту лифта в ЖК в Воронеже

Ребенок упал в шахту лифта в Воронеже, опершись на закрытую створку двери. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает СУ СКР по региону.

Видео инцидента появилось соцсетях. На кадрах видно, что мальчик подошел к закрытым дверям лифта, облокотился на одну из створок, после чего ее нижняя часть отклонилась внутрь. Ребенок упал вниз, его смог вытащить мужчина, который находился рядом в момент происшествия. Сообщается, что мальчику потребовалась медицинская помощь.

По данным СК, инцидент произошел в жилом комплексе, расположенном в Советском районе Воронежа. Следователи оценят действия должностных лиц, ответственных за исправное состояние лифтового оборудования.