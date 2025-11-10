В Госдуме надеются на скорейшую победу – тогда появятся деньги на летний отдых детей

В Госдуме надеются на скорейшую победу России в СВО, поскольку после завершения военных действий в бюджете появятся деньги на летний отдых детей, где в том числе можно социализировать и реабилитировать трудных подростков.

Глава комитета ГД по делам семьи, детей и материнства Нина Останина рассказала, что государству следовало бы в два или даже в три раза увеличить число путевок в оздоровительные лагеря для подростков, "требующий особого внимания". По оценкам специалистов, такие поездки для трудных подростков целительны и высокоэффективны.

Но пока денег на это нет. "Минпрос и Минобор посчитали, какая сумма нужна, но мы люди трезвые, ходим по земле, понимаем, что нынешний бюджет, конечно, отличается от бюджетов предыдущих периодов, Поэтому если в этот бюджет не заложены деньги, то будем стараться, конечно, надеемся на нашу скорейшую победу и всё-таки считаем, что приоритетным направлением является как раз охват отдыха и оздоровления детей", - сказала Останина на круглом столе, посвященном деструктивному поведению подростков.