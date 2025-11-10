10 Ноября 2025
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: sledcom.ru

В Тюменской области зафиксирован первый случай провала человека под лед

В Тюменской области зафиксирован первый случай провала человека под лед, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мужчина провалился под лед на реке Кармак в деревне Зырянка. Он получил переохлаждение. В период формирования устойчивого ледяного покрова на водоемах сотрудники Тюменской службы экстренного реагирования и МЧС России по Тюменской области проводят серию профилактических мероприятий как со взрослыми, так и с детьми.

Граждан предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности.

"Мы на постоянной основе проводим профилактические мероприятия в образовательных учреждениях региона. При этом самим родителям также важно беседовать с детьми", - отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тюменской области Илья Лемзяков

О правилах оказания первой помощи рассказала главный внештатный специалист по первой помощи Департамента здравоохранения Тюменской области, врач скорой медицинской помощи Тюмени Ирина Сковбель.

В холодной воде происходит учащение сердцебиения в первые минуты, после истощения резервов организма наступает урежение дыхания и сердцебиения, потеря контроля над телом через 5-10 минут, существует риск остановки сердца.

Для удаления воды пострадавшего необходимо перевернуть вниз животом на колено спасающего и надавливать на спину и ребра, для запуска сердца выполнить 30 компрессий на середину грудной клетки. Остальные мероприятия проведут специалисты скорой помощи.

Также важно: отжать мокрую одежду, устранить воздействие холода - при возможности переместить в теплое помещение и согревать постепенно, дать теплое питье - воду, чай или морс. Нельзя давать алкоголь, растирать или натирать конечности спиртом и другими растворами.

В среднем за сезон в скорую помощь поступают 10-15 обращений о людях, провалившихся под лед.

Теги: лед, река, Кармак, Зырянка, человек


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

