Песков: Идеи Орбана по Украине после обкатки могут быть доведены до России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что идеи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по завершению конфликта на Украине могут быть доведены до России позже.

"Здесь я затрудняюсь сказать, нам неизвестно о каких именно инициативах идет речь", - цитирует Пескова РИА Новости. "По всей видимости, после какой-то обкатки, может быть, они и до нас будут доведены", - добавил он.

Орбан после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что предложил помощь в достижении урегулирования на Украине. Также он сообщил, что Венгрия добилась для себя исключения из американских санкций в отношении России. В обмен на это послабление Орбан, по данным Bloomberg, пообещал Трампу закупить не только американский СПГ, но и ядерное топливо.