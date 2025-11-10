Проект «Профдебют» за 3 года реализации стал стартовой площадкой для карьеры 160 старшеклассников Владимирской области

Проект "Профдебют" реализует Министерство труда и занятости населения Владимирской области совместно с образовательными организациями, кадровым центром «Работа России» и работодателями в рамках национального проекта «Кадры». Программа включает несколько этапов: профориентационное тестирование, экскурсии на производства, обучение в колледжах и последующее трудоустройство.

В 2025 году 76 учащихся из пяти муниципальных образований региона освоили рабочие специальности на базе местных колледжей. Они получили профессии помощника оператора станков с ПУ, помощника слесаря механосборочных работ, швеи, помощника контролёра ОТК и другие. Все выпускники программы были трудоустроены на 12 ведущих предприятий области.

«Проект «Профдебют» решает сразу несколько важных задач: помогает школьникам осознанно выбирать профессию, получать практические навыки и зарабатывать первые деньги. За три года реализации он стал стартовой площадкой для карьеры 160 старшеклассников. Проект востребован и у работодателей. По сравнению с прошлым годом количество компаний участников выросло в 1,5 раза. Мы намерены не просто сохранять набранный темп, но и расширять географию проекта, вовлекая новые предприятия», – отметил заместитель министра труда и занятости населения Кирилл Лапшин.

Во Владимирской области служба занятости населения выступает ключевым партнёром в реализации нацпроекта «Кадры».