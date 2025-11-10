В Челябинске организатора концерта Елены Ваенги оштрафуют за порчу арт-объектов

В Челябинске организатора концерта Елены Ваенги оштрафуют за порчу арт-объектов. Об этом Накануне.RU сообщили в полиции Южного Урала.

Ранее возле Дворца культуры железнодорожников афишами был заклеен уличный шкаф, расписанный юными художниками в рамках проекта "Город в красках". Этими же плакатами испортили шкаф на улице Лесопарковая. Вскоре рисунки были восстановлены.

По словам вице-мэра Сергея Авдеева, власти подали заявление в полицию на концертно-театральное агентство. Чиновник добавил, что организации грозит штраф в размере от 25 тыс. до 100 тыс. рублей по каждому эпизоду.

В полиции сообщили, что нарушители пытались скрыть регистрационные знаки на автомобиле, на котором они подъехали к объекту. Но нарушителей установили и передали информацию в Советское УВД. За деятельностью данного юридического лица будет продолжено наблюдение.

В 2024 году эту компанию уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.