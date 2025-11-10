Улицу Вилонова в Екатеринбурге перекроют до июля 2026 года

В Екатеринбурге больше чем на полгода будет перекрыто движение транспорта по улице Вилонова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение будет ограничено от дома №84 по улице Вилонова до дома №4 по улице Раевского. Ограничения продлятся с 1 декабря 2025 по 31 июля 2026 года.

Как пояснили в мэрии, это связано со строительством тепловой сети на данном участке. Схема движения общественного транспорта при этом не изменится.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на год ограничат движение по Механическому переулку.