В Госдуме заявили о "платформах с играми", где развращают совсем маленьких детей

В Госдуме заявили о существовании платформ, на которых совсем маленьких детей – "и 8, и 9, и 10 лет" – завлекают играми в противоправную деятельность, например, порнографию и педофилию. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Нина Останина.

"Дети с 8 лет вовлекаются социальными сетями в игры всякие. От родителей поступают письма каждый день по этому поводу. <…> Негативный контент в интернете является триггером для несовершеннолетних, совершающих преступления. Можно назвать отдельные платформы, которые могут воздействовать на детей", - сказала Останина на круглом столе, посвященном деструктивному поведению молодежи. Она добавила, что дети "и 8, и 9, и 10 лет вовлекаются в деятельность, когда взрослые дядьки их просят фотографироваться обнаженными и сами им такое присылают". Депутат не уточнила, о каких ресурсах идет речь.

Останина отметила, что в 2024 году рассмотрено 26 тыс. преступления несовершеннолетних. 74% участников этих преступлений – школьники и студенты. "Более всего печалит, что не сокращается число убийств и других тяжких преступлений в этой статистике. Половина преступлений – это дела, связанные с наркотиками. 14 тыс. детей, совершивших преступления, не достигли возраста наступления ответственности", - рассказала Останина.