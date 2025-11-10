В Челябинске из семьи хотят забрать ребенка: СК начал проверку

Следственный комитет РФ начал проверку действий органов опеки Челябинской области. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Поводом для проверки стало то, что ребенка, который три с половиной года жил в приемной семье, могут вернуть его биологическому отцу.

По данным СК, органы опеки не начали процедуру лишения отца родительских прав, хотя должны были это сделать. Из-за этого возникла угроза, что ребенок может оказаться в неблагоприятных условиях.

Советский районный суд Челябинска постановил вернуть ребенка биологическому отцу, после того, как тот выплатит алименты.

Следственный комитет сообщил, что организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Специалисты выясняют, почему органы опеки не приняли вовремя нужных мер и допустили ситуацию, которая ставит под удар благополучие ребенка.