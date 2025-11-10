В Югре вынесли приговор начальнику пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы

В Нижневартовском городском суде вынесли приговор начальнику пятого пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Игорю Фролову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в значительном размере).

По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Игорю Фролову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом 300 000 рублей. Также Фролов лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года шесть месяцев.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года.

Мера пресечения Игорю Фролову изменена с запрета совершения определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Приговор суда не вступил в законную силу.