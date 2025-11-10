В Петербурге россиянину вменили попытку вывоза секретных военных документов

В северной столице задержан россиянин. Он якобы попытался вывезти секретные документы, связанные с российскими военными вертолётами и системами противовоздушной обороны.

Речь идёт о раскрытии шпионской сети, возглавляемую пакистанской Межведомственной разведкой (ISI). Её сотрудники пытались вывезти из России передовые технологии ПВО.

Задержанный в Петербурге россиянин якобы пытался вывезти в том числе документы по разработке военной вертолётной техники и информацию о военно-транспортных вертолетах Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и Ми-8АМТШ-ВА, приводит РБК данные издания The Economic Times, которое ссылается на источники.