На трассе "Екатеринбург – Тюмень" введут реверсивное движение

В этот вторник, 11 ноября, на автодороге "Екатеринбург – Тюмень" на несколько часов введут реверсивное движение. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

По данным управления автодорог, реверсивное движение будет введено на трассе Р-351, обход пгт Белоярский (км 2+860) в период с 10:00 до 12:30. Это будет сделано для демонтажа пролетного строения.

"Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06", - добавили в управлении.