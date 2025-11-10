В Радужном приостановили работу павильона из-за нелегального трудоустройства мигранта

В городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа суд приостановил деятельность торгового павильона "Тандыр" на 14 суток за незаконное трудоустройство иностранного гражданина. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Проверка выявила, что индивидуальный предприниматель привлек к работе гражданина Узбекистана в качестве пекаря, хотя в ХМАО иностранцам запрещено работать в сфере общественного питания. Нарушение было зафиксировано в павильоне, расположенном в торговом центре "Сити".

Радужнинский городской суд признал предпринимателя виновным в нарушении миграционного законодательства. Судья назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на две недели.

В Ханты-Мансийском автономном округе действуют строгие ограничения на трудоустройство иностранцев. Им запрещено работать не только в сфере питания, но и в образовании, на транспорте, в торговле табачными изделиями. Всего в перечне 22 запрещенные для мигрантов сферы деятельности.