Германия выдала ордер на арест украинских военных по делу о "Северных потоках"

Власти ФРГ в рамках расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" выдали ордер на арест семи человек, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, детективы полиции отследили компании, которые сдают в аренду суда, а также телефоны и номера автомобилей. В результате они собрали информацию, позволившую выдать ордер на арест трех военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников, передает РИА Новости.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".