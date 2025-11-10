В Екатеринбурге похитили 15,2 миллиона рублей, направленных на развитие физкультуры и спорта

В Екатеринбурге рассмотрели дело о хищении бюджетных средств в размере свыше 15,2 млн рублей, направленных на развитие физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В качестве обвиняемых в Верх-Исетском суде предстали бывший президент Общественной организации "Федерация регби Свердловской области" и замдиректора по развитию ООО "Комплексные Технологии Связи". Установлено, что с 2019 по 2021 годы они представляли заведомо ложные документы о фактически понесенных Федерацией расходах на проживание и питание участников спортивных соревнований в 2020 году. Помимо этого, с января по март 2021 года президент Федерации регби передавал в Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области заявку на получение целевых взносов на развитие физической культуры и спорта.

В общей сложности, уже с учетом частичного возмещения, государству был причинен ущерб в размере свыше 15,2 млн рублей.

Суд признал руководителей организаций виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". С экс-президента Федерации регби взыскано свыше 12,8 млн рублей, с бывшего замдиректора в пользу Фонда поддержки спорта высших достижений в Свердловской области - свыше 2,4 млн рублей.

Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.