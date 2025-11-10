Москвичу вменили сотрудничество со спецслужбами Украины

45-летнему жителю Москвы вменили сотрудничество со спецслужбами Украины.

Москвич якобы наладил конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины и запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации. Действуя по указанию кураторов, россиянин собирал сведения о месте жительства, транспорте и времени передвижения военнослужащего армии России (кого именно, не сообщается).

Также злоумышленнику поручили совершить диверсию на одной из железнодорожных станций московского региона. Позже москвич собирался перейти на сторону вооруженных сил Украины или стать членом украинского военизированного формирования ради с участия в боях против России.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый арестован. Ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы, сообщает центр общественных связей ФСБ России.