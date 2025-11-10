Российские военные освободили территорию комбината в Купянске

Российские военные взяли под контроль территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец. Его слова передает Минобороны РФ.

По словам командира, за сутки бойцы существенно продвинулись по улице Дзержинского в Купянске. Освобождены семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которые боевики использовали как укрепрайон.

6 ноября Ловец сообщил, что российская армия планирует освободить восточную часть Купянска за пять дней. 5 ноября в Минобороны России заявили, что положение окруженных в "котлах" Купянска и Красноармейска военных ВСУ критическое, единственный шанс спастись – добровольно сдаться в плен.