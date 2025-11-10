10 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бывшие кондукторы подают в суд на "Гортранс" Екатеринбурга после увольнений

Бывшие сотрудники "Гортранса" Екатеринбург подают в суд на руководство. Якобы после появления терминалов для оплаты, кондукторов заставили уволиться не по сокращения с выплатой положенной компенсации, а по собственному желанию.

Как передает Ural Mash со ссылкой на бывшую сотрудницу организации, еще весной кондукторам пообещали перевести их в контролеры, однако мест на всех не хватило. Тогда женщинам без образования и опыта предложили перейти на должности механика и санитарки, а после отказа велели написать заявление по собственному. Лишь позднее сотрудники узнали, что их должны были уволить по сокращению, что означало бы выплату компенсации в три оклада и предложение иной альтернативы в виде адекватной и посильной должности.

Своей историей поделилась Ирина, которая отработала на предприятии 10 лет. По ее словам, в 2016 году она получила производственную травму ноги, однако после уговоров начальства не стала ее фиксировать. В следующем году она снова упала на маршруте, а позднее с сопутствующим сахарным диабетом ей дали инвалидность. Несмотря на это, на комиссии в "Профмеде" ей дали заключение, что она может работать, однако в начале года, по ее словам, Ирину постоянно стало вызывать начальство.

"Он (начальник) стал меня обманывать. Что уже кондукторов убирают, вот это меня и вызвали, и говорят: так и так, раз ты плохо ходишь, может, тебе лучше уволиться? Я говорю, вы понимаете, что у меня третья группа инвалидности, у меня рабочая группа и я имею право работать. Ограничений у меня никаких по работе нет. А в апреле мне вообще не дали поработать, стали обманывать, что сейчас мол надо будет за общежитие деньги платить. Меня вынудили уволиться. Мне дали полностью отгулять отпуск 28 дней и последним днем отпуска они меня уволили", - рассказала Ирина.

Сейчас несколько бывших сотрудников уже подали на "Гортранс" в суд.

Накануне.RU обратилось за комментарием в городскую администрацию.

Теги: Екатеринбург, Гортранс, выплата, увольнение, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

