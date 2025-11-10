10 Ноября 2025
Политика За рубежом
Фото: Leah Millis / Reuters

Парламент США достиг соглашения, которое позволит завершить рекордный шатдаун

Сенат США вроде бы достиг двухпартийного соглашения, которое в перспективе позволит снять режим шатдауна и возобновить федеральное финансирование в стране. Шатдаун длится рекордные 40 дней, он уже привел к остановке работы многих федеральных структур, в том числе врачей и спасателей, а в аэропортах США начали задерживаться десятки тысяч рейсов.

Подписанное соглашение – только первый шаг, который может помочь преодолеть "вето", на котором настаивают сенаторы-демократы. Они против сокращения финансирования медицинского страхования и ряда других статей.

Как только появились новости о соглашении, президент Дональд Трамп заявил журналистам по прибытии в Белый дом после выходных в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде: "Похоже, мы очень близки к завершению шатдауна".

Соглашение, заключенное сенаторами, также еще должна будет одобрить палата представителей.

Ранее в воскресенье министр транспорта США Шон Даффи заявил, что если приостановка работы правительства продолжится, количество отмененных рейсов вырастет кратно в связи с приближением Дня благодарения, на который американцы традиционно много путешествуют.

По данным платформы отслеживания FlightAware, к вечеру воскресенья количество отмен рейсов внутри США, а также в/из США превысило 2700, а число задержек составило около 10 000. Особенно сильно пострадали три аэропорта Нью-Йорка, аэропорт О'Хара в Чикаго и аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Теги: шатдаун, сша, сенаторы


