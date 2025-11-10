В Магнитогорске из-за гидроудара десятки домов остались без отопления

В Магнитогорске десятки домов левобережной части Орджоникидзевского района остались без тепла. Об этом сообщает Mgorsk.ru со ссылкой на собственный источник.

Известно, что вечером в воскресенье местные жители заметили, что батареи в квартирах стали холодными. Отключение затронуло дома на улицах Фрунзе и Ржевского. По словам очевидцев, аварийные службы не сообщили ни причин аварии, ни сроков восстановления.

В управляющей компании "Пионер" заявили, что в системе "Теплофиксации" произошел гидроудар, который повредил радиаторы сразу в нескольких домах – около 20.

В результате многие квартиры оказались затоплены, радиаторы разорвало, из-за чего коммунальщикам пришлось полностью слить отопление. Сроки восстановления тепла по-прежнему неизвестны.