Проявляла жестокость и уходила из дома. На Урале отправили в колонию мать, издевавшуюся над детьми

На Среднем Урале суд отправил в колонию мать, которая жестоко издевалась над собственными детьми.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась 38-летняя жительница Кировграда. Было установлено, что в 2023-2025 годах она не занималась воспитанием несовершеннолетней дочери и малолетнего сына, проявляя к ним жестокость. Мать угрожала детям насилием, выражалась бранью в их адрес, а также распивала в их присутствии алкоголь, в том числе в компании с посторонними людьми. А в отдельные дни она и вовсе надолго уходила из дома.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, еще в 2015 году эта горе-мать была судима за преступление против личности. Тогда суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.

"Но женщина нарушила условия отбывания условного наказания и была определена в исправительную колонию общего режима. Сидела она в одном из пенитенциарных учреждений Нижнего Тагила, откуда в 2020 году освобождена условно-досрочно. Впрочем, и после этого гражданка за ум не взялась, продолжая вести разгульный образ жизни. Все бы ничего, если бы она жила одна, но поскольку на воспитании у нее находились дети, которые явно недополучали материнской любви от родительницы, ситуацией в этой семье заинтересовались компетентные органы. Теперь женщине предстоит отбыть новый срок", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, матери назначено 3,5 года колонии общего режима. В качестве компенсации морального вреда в пользу дочери с нее взыскано 150 тысяч рублей, а в пользу сына – 50 тысяч рублей. Сразу после оглашения женщина была взята под стражу в зале суда.

В СК уточнили, что сейчас дети воспитываются родственниками.