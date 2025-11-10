10 Ноября 2025
Экономика Томская область
Фото: max.ru/mazur_70

Губернатор Владимир Мазур: В Томской области будет построено современное фармацевтическое предприятие

"Новый, 55-й, резидент ОЭЗ «Томск» - компания «АМЕХИМ» - построит у нас в регионе завод по производству жизненно важных лекарств для лечения онкологии, диабета, ВИЧ. Об этом договорились с руководством компании и её учредителя - ГК «АМЕДАРТ». Это один из крупнейших в России разработчиков и производителей фармпрепаратов, которые спасают людей от страшных болезней", -сообщил в своем канале в MAX губернатор Томской области Владимир Мазур.

(2025)|Фото: max.ru/mazur_70

Проект охватит весь технологический процесс: от создания активных фармацевтических субстанций до выпуска готовых лекарственных форм, соответствующих международным стандартам качества GMP. Он будет реализован в 2 этапа. Первый предусматривает создание производства активных фармацевтических субстанций на территории ОЭЗ «Томск» на участке площадью 2,24 Га. Второй этап – строительство завода по производству готовых лекарственных форм. Объем первоначальных инвестиций превысит 2 млрд рублей.

(2025)|Фото: max.ru/mazur_70

«Строительство современного производства позволит нам решить ряд задач. Это создание новых рабочих мест для жителей, увеличение налоговых поступлений в бюджет на развитие соцсферы, инфраструктуры. И, конечно, это достижение целей национального проекта «Технологии здоровья» – борьба с серьезными болезнями, улучшение качества жизни людей, рост продолжительности активной и полноценной жизни», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Он также отметил, что инвестор уже договорился с СибГМУ о подготовке кадров. Всего в проекте будет задействовано 250 квалифицированных специалистов.

(2025)|Фото: max.ru/mazur_70

"Именно высокий научный потенциал региона, который мы развиваем вместе с нашими учёными, руководителями университетов и академических институтов, стал решающим фактором при выборе площадки для новых производств", - подчеркнул губернатор Томской области.

Реализация проекта позволит создать в Томской области более 250 высокопроизводительных рабочих мест для квалифицированных специалистов. Ожидается, что совокупные налоговые поступления в бюджет региона за период реализации превысят 1 млрд рублей, которые будут направлены на социально-экономическое развитие.

Строительство современного производства позволит решить региону ряд задач. Это создание новых рабочих мест для жителей, увеличение налоговых поступлений в бюджет на развитие соцсферы, инфраструктуры. И, конечно, это достижение целей национального проекта «Технологии здоровья» - борьба с серьёзными болезнями, улучшение качества жизни людей, рост продолжительности активной и полноценной жизни.

