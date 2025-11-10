Монеточку* во время концерта в Риге забрала "скорая"

Певицу из Екатеринбурга Монеточку* (Елизавета Гырдымова*) забрала "скорая" прямо во время концерта в Риге. У девушки начался отек Квинке, из-за которого пришлось прервать выступление. Об этом она написала в своих соцсетях.

"Вот блин!!! У меня прямо вовремя концерта случился отек Квинке. Начала задыхаться на сцене, увезли на "скорой", теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю. Первым делом решила написать вам и извиниться. Рига, я не знаю как же теперь нам быть и как мне загладить вину перед вами..." - написала певица.

По ее словам, раньше у нее уже случался отек, однако этого ни разу не происходило во время концерта. Из-за чего ей стало плохо, она также не знает. Певица извинилась перед всеми пришедшими на концерт и выразила надежду, что такого больше не повторится.

*признана иностранным агентом в РФ