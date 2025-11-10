Челябинская спортсменка Таисия Киреева стала чемпионкой мира по самбо

В Бишкеке в весовой категории до 72 кг золотую медаль завоевала представительница челябинской школы "Динамо" Таисия Киреева. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

По данным пресс-службы, воспитанница тренеров Андрея Вострикова и Салавата Мингазова прошла весь турнирный путь и одержала победу в финале, став чемпионкой мира.

Глава Челябинска Алексей Лошкин отметил, что одержать победу девушке помог результат упорного труда, таланта, ее несгибаемый характер, поддержка родных и близких, а также системный подход тренерского состава.

Напомним, с 7 по 9 ноября в Бишкеке проходил чемпионат мира по самбо. Спортсмены из 10 стран мира боролись за медали в спортивном и боевом самбо.