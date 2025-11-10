SHOT: В Волгограде перед взрывом в многоэтажке жители слышали крики

Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Волгограде, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, ЧП произошло минувшей ночью на улице Маршала Ерёменко. В соседних квартирах выбиты стекла. По словам очевидцев, из помещения вынесли одного пострадавшего. Мужчина госпитализирован.

Предварительно, произошел взрыв газа, пишет канал. При этом очевидцы ЧП предполагают, что оно могло произойти неслучайно. Жители дома рассказали, что перед взрывом слышали из квартиры на четвертом этаже крики, ругань и удары в стену. По их словам, супруги выясняли между собой отношения.

Ранее пять человек пострадали при обрушении подъезда в трехэтажном многоквартирном доме в поселке Куркино в Тульской области. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.