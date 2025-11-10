Пермяки опаздывают на работу: автобусы задерживаются почти на полчаса

Сегодня в Перми произошел транспортный коллапс - горожане жалуются на отсутствие автобусов, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях интернет-пользователи пишут, что автобусов нет 40-60 минут. Люди сообщают, что опаздывают на работу.

По данным городского департамента транспорта, затруднено движение по улицам Комсомольском проспекте, шоссе Космонавтов, Стахановская, Соликамская, Фокинская, Спешилова. Отставание от расписания более 20 минут.

По данным сервиса Яндекс.Карты, из-за дорожных работ в сторону центра Перми скопилась пробка длиною более четырех километров.