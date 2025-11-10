В Татарстане во время приготовления плова взорвался газ: пятеро пострадавших

В Набережных Челнах во время взрыва газа пострадали пять человек. По предварительным данным, они готовили плов.

ЧП произошло в гаражном кооперативе на Казанском проспекте, где группа людей собралась для приготовления плова. Вероятно, в результате утечки газ заполнил гараж, после чего произошел взрыв. Возгорания не произошло.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с травмой головы, другие – в состоянии средней степени тяжести. Shot сообщает, что пострадавшие не вызывали медиков, а самостоятельно приехали в больницу.