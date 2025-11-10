Рейс "Победы" из Екатеринбурга в Москву задержали на 13 часов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово больше чем на 10 часов задерживается рейс в Москву.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсе DP-6542 авиакомпании "Победа". По расписанию самолет должен был отправиться в столицу сегодня, 10 ноября, в 6 часов утра. Однако теперь планируемое время вылета составляет 19 часов.

Как уточнили в прокуратуре, причиной 13-часовой задержки стало позднее прибытие воздушного судна в аэропорт Екатеринбурга. По данным ведомства, в настоящее время 14 пассажиров размещены в гостинице. Еще 146 пассажиров вернулись по месту проживания, а 35 человек отказались от перелета.

Напомним, на прошлой неделе в Кольцово на 17 часов был задержан рейс в Шри-Ланку.