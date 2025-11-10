В восьми регионах не хватает вакцины от ротавируса

В ряде российских регионов сложилась проблемная ситуация с обеспечением вакциной против ротавирусной инфекции "Рота-V-Эйд".

Дефицит препарата наблюдается в государственных и частных медицинских учреждениях Самарской, Нижегородской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Челябинской областей, а также в Краснодарском крае и Татарстане. Представители некоторых поликлиник объяснили отсутствие вакцины тем, что она не включена в Национальный календарь профилактических прививок, поэтому закупки осуществляются региональными властями по собственному усмотрению.

Как сообщили в одной из медорганизаций Воронежской области, в государственных поликлиниках вакцины может не быть, но её следует искать в частных медицинских центрах. В компании "Фарм Эйд", занимающейся распространением препарата в РФ, подтвердили, что поставляют вакцину во все регионы страны, однако в части субъектов закупки осуществляются только коммерческими вакцинальными центрами. В компании не конкретизировали, о каких именно регионах идёт речь, сообщают "Известия".

