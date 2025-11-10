Налоговая начислила рекордные 5 млрд сборов на премиальные машины

В России сборы с премиальных автомобилей достигли рекордного уровня — по итогам 2024 года налоговые начисления превысили 5 млрд руб.

Аналитики FinExpertiza указали, что за последние пять лет поступления по "налогу на роскошь" выросли более чем вчетверо, причем впервые с 2019 года темпы роста ускорились до 27%. Речь идет о транспортном налоге с применением повышающего коэффициента для автомобилей стоимостью свыше 10 млн руб.

Перечень подпадающих под этот сбор моделей ежегодно обновляется Минпромторгом и включает сотни наименований — от традиционных люксовых брендов Aston Martin, Bentley и Rolls-Royce до новых китайских марок, таких как HiPhi, Hongqi и Zeekr. Основной причиной рекордных сборов стал значительный рост продаж дорогостоящих автомобилей.

По данным исследования, парк таких транспортных средств за год увеличился на треть и достиг 33 тыс. единиц. Президент FinExpertiza Елена Трубникова связывает эту динамику с ростом доходов обеспеченных россиян, расширением модельного ряда и появлением новых брендов, а также с активизацией покупок перед ожидаемым повышением утильсбора, сообщают "Известия".