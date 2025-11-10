Украина ввела санкции в отношении главы РФПИ Дмитриева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые персональные санкции против российских официальных лиц и издательств.

Соответствующий указ опубликован на его сайте. Под ограничения попали восемь физических лиц, включая спецпредставителя президента России и главу РФПИ Кирилла Дмитриева, а также заместителей министров просвещения, науки и культуры. Санкционный список также включает руководителей силовых ведомств и экс-главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, который, по данным СМИ, скрывается в Австрии.

Отдельным указом Зеленский ввел ограничения против российских издательств "Вече", "Книжный мир", "Питер", "Центрполиграф" и "Яуза", обвинив их в распространении пропаганды.

Дмитриев, ранее попавший под санкции западных стран, в настоящее время участвует в переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа о российско-американском сотрудничестве.

Ранее глава РФПИ предложил построить тоннель между РФ и США.