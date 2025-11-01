Губернатор Краснодарского края внес на рассмотрение заксобрания проект бюджета

В заксобрание Краснодарского края поступил подписанный губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым законопроект о краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Председателя законодательного собрания Юрия Бурлачко в своем Telegram-канале отметил, что впереди – всесторонний анализ документа в комитетах ЗСК, поэтому пока говорить о точных параметрах краевой казны преждевременно. Но из пояснительной записки следует, что основные статьи расходов составят обязательства социального характера: бюджет как и прежде ориентирован на обеспечение благополучия наших граждан.

Это ключевой приоритет краевой государственной политики. И об этом в ходе очередного пленарного заседания во время обсуждения поправок в закон о бюджете на текущий год говорил глава Кубани.

Законопроектом предусмотрена в числе прочего индексация целого ряда социальных выплат и стипендий, включая повышение оплаты труда отдельных категорий бюджетников.

Обеспечена финансовая поддержка ключевых отраслей экономики.

В основу формирования расходов бюджета положен программно-целевой принцип. То есть более 93% финансовых средств будет направлено на реализацию 28 краевых государственных программ.

"Документ будет тщательно изучаться в комитетах. После чего мы вынесем его на обсуждение в рамках парламентских слушаний. А уже к этому моменту будут уточнены его основные характеристики. Главная задача – обеспечить парламентский контроль за расходованием бюджетных средств. Каждый рубль, выделенный на реализацию важнейших проектов, должен эффективно работать", - подчеркнул Юрий Бурлачко.