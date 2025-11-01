"Битва роботов" в Екатеринбурге помогает разглядеть будущих "архитекторов технологий"

В выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" начался четвертый отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов". В соревнованиях участвуют около 30 команд профессиональных инженеров, студентов и любителей робототехники, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие проходит в рамках "Форума будущего" при поддержке Минцифры России. Участие в открытии чемпионата приняли заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор департамента цифровых компетенций и образования Минцифры РФ Татьяна Трубникова. Различные компании представили на мероприятии свои стенды. Одним из самых запоминающихся стал стенд компании "Авито" — он собрал вокруг себя огромное число зрителей.

На стенде посетители могли получить портрет, нарисованный роботом на небольшом листочке бумаги, а также сыграть в настольный "робофутбол". Активных посетителей ждали призы от "Авито". Компания уже не первый год принимает участие в мероприятии.

"Битва роботов" представляет собой международный инженерный чемпионат, на котором команды разработчиков управляют боевыми роботами в зрелищных поединках. Это площадка для обмена опытом в робототехнике, популяризации инженерной мысли и поддержки цифровых технологий.

"Мы гордимся тем, что столица Урала была выбрана площадкой для проведения этого масштабного и зрелищного мероприятия. Екатеринбург является центром инноваций и технологий. Мы всесторонне поддерживаем креативных и молодых людей, которые заняты в этой сфере, создаем для них соответствующую инфраструктуру", — подчеркнул Алексей Орлов.

Директор департамента цифровых компетенций и образования Минцифры РФ Татьяна Трубникова отметила образовательную значимость проекта — он способствует развитию инженерной мысли.

"Масштаб мероприятия увеличивается ежегодно. В этом году у нас 64 команды: на каждом этапе по 28-16 команд с большими роботами и 12 команд с малышами весом до полутора килограммов", — прокомментировала она.

Сегодня на арене собрались любители робототехники из 10 регионов России, а также из Китая, Индии и Беларуси. Соревнования проходят в двух весовых категориях: до 110 кг и до 1,5 кг.

Среди участников — единственная женская команда Energy Girls из Санкт-Петербурга. Участниц поддерживает компания "Авито". В прошлом сезоне робот Barracuda команды Energy Girls успешно пробился в полуфинал в одной из самых сложных категорий — с весом роботов от 110 килограммов. В этом году команда провела модернизацию своего робота.

"Мы сделали Barracuda гораздо более грозным противником. Мощность оружия возросла на 69%, а улучшенная маневренность и живучесть позволяют ему выдерживать самые тяжелые повреждения", — поделилась капитан команды Energy Girls Александра Кравченко.

Поддержка "Авито" помогла модернизировать робота и команде Beekeepers из Перми, дебютировавшей со своим роботом Vesper на международной арене.

"Мы кардинально обновили Vesper, и хотя его визитная карточка — молот-спиннер — осталась, сама конструкция стала прочнее и маневреннее. Мы использовали легкие и прочные полимеры, полностью переработали "начинку" вместе с экспертами компании, применив собственную электронику. Теперь робот может наносить мощные удары и нокаутировать соперников, а новая колесная база обеспечивает максимальное сцепление с рингом", — рассказал участник команды Beekeepers Иван Тупоногов.

Технический директор "Авито" Александр Салтанов отметил, что компания поддерживает талантливых и инициативных детей и подростков, поскольку IT-кадры — сердце бизнеса.

"Мы видим в них будущих архитекторов технологий, которые будут определять развитие целых отраслей. Сегодня они оттачивают инженерные навыки на ринге, а завтра смогут применять этот бесценный опыт для создания IT-решений, в том числе и в нашей команде. Наша поддержка — это не только финансирование, но и предоставление доступа к современному оборудованию, что позволяет разработчикам сосредоточиться на главном — на инновациях и победе", — заявил он.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин подчеркнул важность чемпионата для профориентации молодежи.

Финал сезона запланирован на конец года в Москве.