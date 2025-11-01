"Битва роботов" в Екатеринбурге помогает разглядеть будущих "архитекторов технологий"

01 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"Битва роботов" в Екатеринбурге помогает разглядеть будущих "архитекторов технологий"

В выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" начался четвертый отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов". В соревнованиях участвуют около 30 команд профессиональных инженеров, студентов и любителей робототехники, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие проходит в рамках "Форума будущего" при поддержке Минцифры России. Участие в открытии чемпионата приняли заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор департамента цифровых компетенций и образования Минцифры РФ Татьяна Трубникова. Различные компании представили на мероприятии свои стенды. Одним из самых запоминающихся стал стенд компании "Авито" — он собрал вокруг себя огромное число зрителей.

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

На стенде посетители могли получить портрет, нарисованный роботом на небольшом листочке бумаги, а также сыграть в настольный "робофутбол". Активных посетителей ждали призы от "Авито". Компания уже не первый год принимает участие в мероприятии.

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

"Битва роботов" представляет собой международный инженерный чемпионат, на котором команды разработчиков управляют боевыми роботами в зрелищных поединках. Это площадка для обмена опытом в робототехнике, популяризации инженерной мысли и поддержки цифровых технологий.

"Мы гордимся тем, что столица Урала была выбрана площадкой для проведения этого масштабного и зрелищного мероприятия. Екатеринбург является центром инноваций и технологий. Мы всесторонне поддерживаем креативных и молодых людей, которые заняты в этой сфере, создаем для них соответствующую инфраструктуру", — подчеркнул Алексей Орлов.

Алексей Орлов на международном чемпионате "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Директор департамента цифровых компетенций и образования Минцифры РФ Татьяна Трубникова отметила образовательную значимость проекта — он способствует развитию инженерной мысли.

"Масштаб мероприятия увеличивается ежегодно. В этом году у нас 64 команды: на каждом этапе по 28-16 команд с большими роботами и 12 команд с малышами весом до полутора килограммов", — прокомментировала она.

Директор департамента цифровых компетенций и образования Минцифры РФ Татьяна Трубникова на международном чемпионате "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Сегодня на арене собрались любители робототехники из 10 регионов России, а также из Китая, Индии и Беларуси. Соревнования проходят в двух весовых категориях: до 110 кг и до 1,5 кг.

Среди участников — единственная женская команда Energy Girls из Санкт-Петербурга. Участниц поддерживает компания "Авито". В прошлом сезоне робот Barracuda команды Energy Girls успешно пробился в полуфинал в одной из самых сложных категорий — с весом роботов от 110 килограммов. В этом году команда провела модернизацию своего робота.

"Мы сделали Barracuda гораздо более грозным противником. Мощность оружия возросла на 69%, а улучшенная маневренность и живучесть позволяют ему выдерживать самые тяжелые повреждения", — поделилась капитан команды Energy Girls Александра Кравченко.

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Поддержка "Авито" помогла модернизировать робота и команде Beekeepers из Перми, дебютировавшей со своим роботом Vesper на международной арене.

"Мы кардинально обновили Vesper, и хотя его визитная карточка — молот-спиннер — осталась, сама конструкция стала прочнее и маневреннее. Мы использовали легкие и прочные полимеры, полностью переработали "начинку" вместе с экспертами компании, применив собственную электронику. Теперь робот может наносить мощные удары и нокаутировать соперников, а новая колесная база обеспечивает максимальное сцепление с рингом", — рассказал участник команды Beekeepers Иван Тупоногов.

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Технический директор "Авито" Александр Салтанов отметил, что компания поддерживает талантливых и инициативных детей и подростков, поскольку IT-кадры — сердце бизнеса.

"Мы видим в них будущих архитекторов технологий, которые будут определять развитие целых отраслей. Сегодня они оттачивают инженерные навыки на ринге, а завтра смогут применять этот бесценный опыт для создания IT-решений, в том числе и в нашей команде. Наша поддержка — это не только финансирование, но и предоставление доступа к современному оборудованию, что позволяет разработчикам сосредоточиться на главном — на инновациях и победе", — заявил он.

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин подчеркнул важность чемпионата для профориентации молодежи.

Финал сезона запланирован на конец года в Москве.

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Международный чемпионат "Битва роботов" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: битва роботов, чемпионат, экспо, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети