Москвичам предсказали вечерние пробки в честь сокращенного рабочего дня

Москвичам рекомендовали выезжать сегодня с работы до 16 часов или после 19, иначе есть риск попасть в крупные пробки, поскольку сегодня предпразничный, сокращенный рабочий день, после которого горожане массово отправятся отдыхать.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает текущее состояние трафика в столице в четыре балла, но есть участки с интенсивным движением – в основном на МКАД.

В ведомстве отмечают, что увеличению числа пробок будут способствовать ремонтные работы на дороге, короткий рабочий день и мелкие ДТП.

"Сегодня для поездок рекомендуем использовать городской транспорт. Так вы сэкономите время в пути. Вечером ожидаем локальные затруднения на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал в обоих направлениях, на Ленинградском шоссе в направлении области", - сообщили в ЦОДДе.