Названо самое длинное слово русского языка

Названо самое длинное слово русского языка – оно состоит из 55 букв. Определили его с помощью искусственного интеллекта в Институте им. Пушкина.

"Воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, мы выяснили, что на статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые", - приводит РИА Новости слова представителя лингвистического вуза. Это слово встречается в названии патента на изобретение 2006 года.

Это слово-гигант обозначает название химического соединения и описывает молекулу из нескольких структур. Используется в фармацевтической промышленности.

Еще два слова из химии – на 50 и 48 букв – также в числе самых длинных: это гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин и кокамидопропилпропиленгликольдимонийхлоридфосфат.