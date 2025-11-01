В Югре проверят качество питьевой воды в Лангепасе и Покачах

В Югре Роспотребнадзор проверит качество питьевой воды в Лангепасе и Покачах. Ранее начали поступать многочисленные обращения от горожан по поводу ухудшения качества водопроводной воды (как холодной, так и горячей). Основные жалобы касались запаха и цвета воды.

Санврачи провели выездные обследования по 11 адресам, взяли воду на анализ. Лабораторные исследования показали ухудшение цветности и повышенное содержание ионов аммония в холодной воде. В горячей воде выявлено несоответствие нормативам по мутности, цветности, общему железу и перманганатной окисляемости.

Проблемы с аммонием на выходе с водоочистных сооружений (ВОС) указывают на сбои в процессе водоподготовки у ресурсоснабжающих организаций. После исследований воды ООО "Промышленные информационные технологии" и ООО "Лангепасские коммунальные системы" выданы предостережения о недопустимости нарушений.

С 29 октября организованы внеплановые выездные проверки. Направлены предложения в органы местного самоуправления по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. Точные причины отклонений и сроки устранения станут известны позже, сообщает югорское окружное управление Роспотребнадзора.