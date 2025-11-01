В Петербурге участников Хэллоуин-фестиваля проверяют на экстремизм

В Санкт-Петербурге силовики отменили фестиваль, приуроченный к празднованию Хэллоуина. Мероприятие в правоохранительных органах сочли несогласованным, а организаторов задержали, чтобы проверить на экстремизм.

Гостей и участников фестиваля "Некрокоммиккон" задерживали на площадках, изъяли оборудование, костюмы и документацию, передает Telegram-канал "112". Сообщается, что оборудование содержит признаки сатанизма*.

Ранее эксперты предупредили, что в этом году празднование Хэллоуина для россиян может обернуться штрафами, поскольку атрибутика праздника тесно соседствует с символикой сатанизма*, который был признан российским судом экстремистской организацией.

Юристы рекомендуют тщательно выбирать костюмы и украшения, чтобы не быть оштрафованными по КоАП на 1-2 тыс. руб. Впрочем, за публичную демонстрацию сатанинской* символики можно получить и административный арест до 15 суток.

Эксперты рекомендуют, например, отказаться от пентаграмм. А вот тыквы, летучие мыши и котелки с зельями вроде как под штрафы не попадают, но это не точно – правоприменительная практика пока скудная, а сама формулировка судебного решения слишком абстрактна и пространна.

*российский суд признал международное движение сатанизма экстремистской организацией и запретил ее на территории РФ