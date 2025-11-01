В Тюмени директор "Жемчужины Сибири" вернёт в бюджет 11,3 миллиона

В Тюмени директор госучреждения вернёт в казну неподтвержденные доходы. Речь идёт о сумме в 11,3 млн руб.

На банковский счет директора государственного автономного учреждения Тюменской области в 2023 г. поступили деньги. Сумма превысила совокупный доход и директора, и его супруги 2021-23 гг.

При этом директор не смог подтвердить законность поступления 11,3 млн руб. Прокуратура обратилась в суд. В иске прокурор потребовал вернуть в казну деньги, законность получения которых не подтверждена, то есть те самые 11,3 млн руб. Ленинский районный суд Тюмени иск удовлетворил, сообщает прокуратура Тюменской области.

Фамилия директора в сообщении прокуратуры не указана, однако в схожей информации объединенной судебной системы региона говорится, что речь идёт о директоре "Жемчужины Сибири" Анатолии Емельянове.