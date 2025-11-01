В Тюменской области завершена уборочная страда

Губернатор Тюменской области поздравил тюменских аграриев с завершением уборочной страды.

По предварительным данным, собрано более 1 млн 866 тыс. т зерна. Средняя урожайность – 29,6 ц/га. Это рекордный показатель за всю историю Тюменской области. Похожая картина – по урожайности картофеля и овощей.

"Конечно, помогла погода. Лето прошло без засухи, осень тоже была благоприятной для работы на полях. Но главное – добросовестный труд, опыт и техническая вооружённость наших аграриев", - написал глава региона в своём telegram-канале.

Сельхозпредприятия региона используют современные технологии, постоянно обновляют технику и оборудование. Именно это позволяет добиваться успехов в зоне рискованного земледелия и надежно обеспечивать продовольственную безопасность Тюменской области.

"Спасибо, земляки, за вашу работу", - подытожил губернатор.

На этой неделе в Екатеринбурге прошла XIII Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО. Тюменскую обалсть там представляли местная молочка, овощи, сыры, колбасы, рыба и многое другое. Гости стенда смогли оценить вкус тюменских продуктов. Например, сублимированную клубнику. Особая технология заготовки позволяет сохранять до 99% витаминов и пользы свежих продуктов. При этом они становятся легче, их удобнее хранить и перевозить. Производитель готовится к выходу на масштабный рынок Китая.

"Наш агропромышленный комплекс уже много лет полностью обеспечивает продовольственную безопасность региона. Растёт экспорт. Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики региона. Гордимся достижениями тюменских аграриев", - написал тогда в своём telegram-канале Александр Моор.