Маск сделал шокирующее заявление по поводу Байдена и спасения экипажа Starliner

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что экс-президент США Джо Байден в 2024 году, якобы, дал распоряжение не заниматься спасением застрявших на МКС астронавтов до выборов.

В подкасте комика Джо Рогана Маск сообщил: "Мне сказали, что из Белого дома были указания о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов". Он добавил, что не удивился такому распоряжению Белого дома.

Летом 2024 года астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор совершили первый пилотируемый полет на корабле Starliner, построенным корпорацией Boeing. Корабль добрался до МКС, но затем были выявлены неполадки, из-за которых пилотируемое возвращение стало невозможным. Предполагалось, что Уильямс и Уилмор покинут станцию через неделю после прибытия, но в итоге они вернулись на Землю только в марте 2025 года на корабле Crew Dragon Илона Маска. В этом промежутке состоялись выборы президента США.