"Челябинский троллейбус" запустил маршрут №17

На Южном Урале команда проекта "Челябинский троллейбус" начала транспортную работу на маршруте №17. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс службе общественных связей СТМ.

По данным пресс-службы, протяженность нового маршрута в прямом и обратном направлениях составляет 26 км. В маршрут движения входят улицы: Комсомольский проспект, улица Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Северокрымская, Труда, Энгельса, проспект Ленина и улицу Свободы.

По новому маршруту троллейбусы будут ехать от остановки "Молдавская" до остановки "Автовокзал "Центральный". В будние дни на линии будет работать 13 единиц транспорта, а в выходные – 11.

Генеральный директор концессионного проекта "Челябинский троллейбус" Сергей Брусник отметил, что это первая линия, которая соединит район железнодорожного вокзала с другими районами города. Работа маршрута обеспечит транспортную доступность одного из основных узлов пассажирского транспорта, обслуживающего как железнодорожное сообщение, так и междугородние автобусные маршруты.

Маршрут №17 стал шестым городским троллейбусным маршрутом, на котором запущен новый подвижной состав – троллейбусы "Синара".