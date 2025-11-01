01 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржца, выбрасывающего вещи из окна на Бардина, увели в наручниках

Жителя Екатеринбурга, выбрасывающего вещи из кона 16-этажки на Академика Бардина 25/1, увезли правоохранители. Об этом Накануне.RU рассказали соседи мужчины, которые видели, как его уводят в наручниках.

В пресс-службе городского УМВД информацию пока не комментируют. Ранее сообщалось, что полицейские не могли попасть в квартиру к екатеринбуржцу - тот отказывался открывать дверь.

Напомним, что сегодня ночью жилец квартиры на 12 этаже выбил стекла из окон и начал выбрасывать на улицу вещи из квартиры. По словам очевидцев, он также целился в прохожих и по припаркованным внизу машинам. Сто стало причиной неадекватного поведения - неизвестно, однако по данным Накануне.RU, вещи из окна мужчина выбрасывал и раньше - одежду и обувь нередко можно было заметить под окнами дома или на ветках посаженного рядом дерева.

Екатеринбуржец выбрасывает вещи с окна дома на Академика Бардина 25/1(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, Академика Бардина, окно, вещи


