Екатеринбуржца, выбрасывающего вещи из окна на Бардина, увели в наручниках

Жителя Екатеринбурга, выбрасывающего вещи из кона 16-этажки на Академика Бардина 25/1, увезли правоохранители. Об этом Накануне.RU рассказали соседи мужчины, которые видели, как его уводят в наручниках.

В пресс-службе городского УМВД информацию пока не комментируют. Ранее сообщалось, что полицейские не могли попасть в квартиру к екатеринбуржцу - тот отказывался открывать дверь.

Напомним, что сегодня ночью жилец квартиры на 12 этаже выбил стекла из окон и начал выбрасывать на улицу вещи из квартиры. По словам очевидцев, он также целился в прохожих и по припаркованным внизу машинам. Сто стало причиной неадекватного поведения - неизвестно, однако по данным Накануне.RU, вещи из окна мужчина выбрасывал и раньше - одежду и обувь нередко можно было заметить под окнами дома или на ветках посаженного рядом дерева.