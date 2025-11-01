Хабаровский судостроительный завод, где намечались сокращения, передадут региону

Власти Хабаровского края ждут, когда Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, находится в доверительном управлении ВТБ) передаст региону Хабаровский судостроительный завод.

Губернатор края Дмитрий Демешин заявил, что идею передачи ранее поддержал президент России Владимир Путин, и теперь ОСК должна "завершить корпоративные процедуры и передать завод нам".

"Мы намерены создать на базе предприятия кластер судостроения, строить и ремонтировать суда самого разного назначения для гражданских и военных нужд", - заявил Демешин. Он не озвучил размер необходимых инвестиций.

"На заводе есть недостроенные, брошенные корабли, полузаброшенные цеха. Всё это нам предстоит восстановить. Будут восстановлены и права каждого работника — для этого вместе с прокурором края Виталием Степановым и главным федеральным инспектором в регионе Василием Нагибиным провели личный приём", - сообщил губернатор.

А августе 2025 года сообщалось, что ОСК планирует сократить к концу года 70% сотрудников Хабаровского судостроительного завода. Причиной стало отсутствие заказов.

Предприятие растеряло кадровый потенциал и проиграло борьбу за заказы из-за невыгодного расположения. В результате заводу сложно конкурировать с другими верфями в части стоимости и сроков постройки судов, писали "Ведомости".

Напомним, что ОСК находится в доверительном управлении ВТБ. Глава ВТБ Андрей Костин недавно и вовсе предлагал закрывать неэффективные производства в стране, чтобы "снизить издержки". По его словам, такие производства лишь увеличивают издержки и усугубляют дефицит рабочей силы, продолжая существовать за счет государственных дотаций.