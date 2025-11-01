Закрыть рот. Зеленский ввел санкции против украинских журналистов, защищающих Церковь

Киевский узурпатор Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против украинских журналистов из СМИ, которые защищают каноническую УПЦ: "Союз православных журналистов", "Первый Казацкий" и "Миряне". Интернет-провайдерам предписано заблокировать эти сайты, защищающие православие.

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет на распространение информации на подконтрольной режиму территории, прекращение электронных коммуникационных услуг, ограничение торговых операций, лишение госнаград Украины. Вопреки украинскому законодательству, Зеленский продолжает вводить санкции против граждан Украины. Ранее он не раз обзывал духовенство, призывал к расправе с Церковью, обвинял вагентурной работе на ФСБ, краже "украинских храмов" и т.п.

В украинском суде сейчас рассматривается дело о полном запрете Церкви. Накануне в апелляционном суде Киева прошло очередное заседание, и суд удовлетворил ходатайство защиты о процедурных нарушениях. Новое заседание отложено на 11 декабря. После этого представители Зеленского выразили недовольство тем, что УПЦ будто бы тянет время, а суд принмает во внимание какие-то юридические моменты вместо того, чтобы просто обязать УПЦ уйти в раскол.

Украинский блогер Анатолий Шарий назвал Зеленского "животным" и "ненавистникам христианства". Он пишет, что за УПЦ миллионы людей, и режим боится действовать прямо, поэтому пытается выдергивать самых стойких иерархов по одному, чтобы ослабить Церковь. Сейчас это настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, настоятель Святогорской лавры митрополит Арсений и митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, которые являются "столпами сопротивления". Их специально мучают, чтобы обменять на своих нацистов, а СМИ это освещать запрещено. Поэтому введены санкции и блокировка СМИ, поддерживающих УПЦ.